Способствует росту цен также блокада нефтяных танкеров из Венесуэлы.

Цены на нефть утром 18 декабря выросли после сообщений о том, что США, возможно, готовят новые санкции против России в случае, если Кремль не согласится на мирное соглашение для завершения российско-украинской войны, сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 10:07 по киевскому времени цена на нефть марки WTI выросла на 50 центов, до 56,31 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent выросла на 44 цента, до 60,12 доллара за баррель.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новые санкции против российского энергетического сектора на случай, если Москва откажется подписать мирное соглашение.

Видео дня

По данным источников журналистов, США рассматривают возможность принятия мер против российского теневого флота, а также компаний, которые способствуют транспортировке подсанкционного российского сырья по миру. В то же время, представитель Белого дома сообщил Reuters, что президент Дональд Трамп не принимал никаких решений относительно санкций против России.

Росту цен на "черное золото" также способствует блокирование танкеров с нефтью из Венесуэлы.

"Блокада Венесуэлы ставит под угрозу 600 000 баррелей в сутки (б/с) венесуэльского экспорта нефти, преимущественно в Китай, но 160 000 б/с экспорта в США, вероятно, будет продолжаться", - отмечают аналитики ING.

Они отметили, что это решение, как и возможные новые санкции против РФ, усиливает риски поставок нефти на мировой рынок. Вместе с тем, аналитики отмечают, что учитывая текущие цены на избыток нефти на мировом рынке "Трамп имеет возможность быть более агрессивным в применении санкций".

Санкции США против России - последние новости

22 октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Из-за американских ограничений и снижения мировых цен на нефть, стоимость российской нефти упала до минимума с начала полномасштабного вторжения.

Поскольку РФ не демонстрирует никакого желания завершать российско-украинскую войну, в США обсуждают новые ограничения против Москвы. По словам посола Украины в США Ольги Стефанишиной, в Сенат внесли законопроект о санкциях за импорт российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: