Креветки – это вкусное и изысканное блюдо, но полезны ли они для здоровья, и как часто их следует употреблять, особенно если они содержат много холестерина? В статье для health.clevelandclinic.org диетолог Натали Крталич-Лоутер делится информацией о пищевой ценности креветок и объясняет, почему их стоит включать в свой рацион.

Полезны ли креветки?

Креветки удивительно питательны и полезны, если употреблять их в умеренных количествах в рамках сбалансированного питания. Крталич-Лоутер рекомендует съедать порцию от 85 до 115 граммов за раз. При этом в 100-граммовой порции вареных креветок содержится: 99 калорий, 24 грамма белка и 189 миллиграммов холестерина.

Одна из главных причин, по которой люди избегают креветок, — это высокое содержание холестерина. Но, по словам Криталич-Лоутер, об этом не стоит беспокоиться, если употреблять креветки в умеренных количествах.

"Хотя креветки содержат много пищевого холестерина, исследования показали, что они не всегда оказывают наибольшее влияние на уровень холестерина в крови у большинства населения", — говорит она.

Польза креветок для здоровья

1. Поддержание здоровья сердца

Как и некоторые виды рыбы, креветки являются отличным источником омега-3 жирных кислот. Эти ненасыщенные жирные кислоты помогают укрепить здоровье глаз и работу мозга, а также положительно влияют на здоровье сердца, утверждают исследования. Омега-3 жирные кислоты могут помочь уменьшить образование бляшек в артериях и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, креветки являются хорошим источником фосфора и калия. Оба вещества помогают регулировать кровяное давление и поддерживать чистоту артерий.

2. Поддержка работы мозга

Креветки содержат астаксантин, мощный антиоксидант, который придает им красновато-оранжевый цвет. Астаксантин, более сильный, чем бета-каротин или витамин С, помогает защитить клетки мозга от повреждений. Креветки также изучаются на предмет их роли в профилактике неврологических заболеваний, таких как деменция.

Креветки также являются хорошим источником витамина B12, который может помочь поддерживать или укреплять мышление и память, настроение и здоровье костей

3. Поддержка иммунной системы

Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в креветках также помогают вашей иммунной системе работать наилучшим образом. Это делает их отличным дополнением к любой противовоспалительной диете.

Креветки также содержат селен, важный минерал для здоровья щитовидной железы, медь, которая помогает предотвратить анемию и укрепляет вашу иммунную систему.

Риски употребления креветок

Могут спровоцировать подагру

Креветки богаты пуринами, которые ваш организм преобразует в мочевую кислоту — распространенный фактор, провоцирующий подагру.

Аллергия на морепродукты

Аллергия на креветки — одна из самых распространенных пищевых аллергий.

