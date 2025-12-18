Вскоре Минэнерго обещает облегчить графики отключений для населения.

Российские войска в ночь на 18 декабря атаковали энергетические объекты пяти областей, оставив 180 тысяч потребителей без света.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, Россия атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Он добавил, что в результате предыдущих атак в Одесской области без электричества остаются более 12 тысяч потребителей и отметил, что аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно.

Из-за последствий вражеских атак энергетики не могут балансировать энергосистему без графиков отключений. В то же время, Некрасов отметил, что в ближайшее время дополнительные 800 МВТ электроэнергии будут перераспределены между потребителями, что потенциально может привести к уменьшению продолжительности отключений света.

"Для этого рабочая группа при Минэнерго передала областным военным администрациям перечни объектов, которые не являются критическими и должны быть переведены на общие графики отключений", - подчеркнул и.о. министра

Кроме этого, до конца года планируется ввести в эксплуатацию дополнительные 300 МВТ распределенной генерации.

Враг продолжает систематические атаки на энергосистему Украины. В частности, в ночь на 17 декабря враг в очередной раз атаковал энергетические объекты Днепропетровщины. По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, все потребители, которые временно остались без электричества в результате этой атаки, по состоянию на утро 17 декабря были запитаны.

Ночью 13 декабря армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. В результате вражеской атаки в городе временно отсутствовало тепло, вода. Без электроснабжения в Одесской области до сих пор тысячи потребителей.

Из-за последствий российских атак на энергосистему, энергетики вынуждены применять графики отключений света. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что, в случае продолжения атак России на энергетические объекты, украинцы еще долго будут сидеть без света по 12-16 часов.

