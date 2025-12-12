До судьбоносного саммита ЕС остается меньше недели.

Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на поддержку кредита Украине в размере 210 млрд евро с использованием замороженных российских активов, согласно документам, с которыми ознакомился Euractiv.

Тексты, которые сейчас обсуждают послы ЕС, появились на фоне неистовых усилий блока убедить Бельгию поддержать так называемый репарационный кредит в преддверии важного саммита Европейского Совета в Брюсселе 18 декабря.

Euroclear, брюссельский депозитарий ценных бумаг, хранит подавляющее большинство из 210 миллиардов евро замороженных активов РФ, которые должны быть использованы для помощи Украине, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах с ЕС.

Видео дня

В ряде поправок к юридическому предложению Комиссии, которое впервые было распространено среди послов ЕС на прошлой неделе, Бельгия отмечает, что гарантии должны быть "независимыми и автономными, чтобы они оставались в силе, даже если кредит будет признан недействительным".

Другие ключевые требования Бельгии включают покрытие остальными государствами ЕС потенциальных судебных расходов, выдвинутых Москвой против любого государства-члена; запрет для стран ЕС заключать новые инвестиционные договоры с Россией и отменить любые действующие; также многочисленные другие меры для защиты Бельгии от потенциальных контрдействий со стороны Москвы.

Кроме того, Бельгия настаивает, что сама компания Euroclear "не будет нести ответственности" за предоставление кредита под репарации, а ее директора "будут нести ответственность только в случае грубой халатности".

Бельгия неоднократно критиковала Еврокомиссию за попытки привлечь росактивы для помощи Украине и призвала другие страны ЕС поддержать выпуск совместных евробондов. Однако этот последний вариант с общим долгом ЕС пока блокируется Венгрией, которая также решительно выступает против репарационного кредита.

Хотя Бельгию неоднократно обвиняли в препятствовании усилиям ЕС по реализации кредита, поправки могут сигнализировать о том, что страна действительно серьезно рассматривает этот вопрос.

В то же время стало известно, что британский премьер Кир Стармер вечером 12 декабря должен обсудить возможность использования росактивов для финансирования Украины с премьером Бельгии Бартом де Вевером во время встречи в Лондоне, сообщает Sky News.

Великобритания последовательно поддерживает предоставление кредита Киеву под росактивы.

Замороженные росактивы - последние новости

Ранее появилась информация, что из-за упорного сопротивления Бельгии предоставить замороженные росактивы для помощи Киеву, страна рискует присоединиться к Венгрии и также оказаться в изоляции внутри ЕС.

Тем временем в России, чтобы спасти свои средства, прибегли к традиционной для страны-агрессора опции давления и угроз. 12 декабря, когда ЕС должен был продлить арест активов еще на полгода, Центробанк подал иск на бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть финансов.

Причем иск был направлен в Арбитражный суд Москвы, что дает однозначный ответ на вопрос, будет ли он удовлетворен.

Вас также могут заинтересовать новости: