Отмечается, что монета из редкой серии.

Монеты в карманах украинцев могут оказаться настоящим кладом. Так, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

Торги прошли на площадке Violity. В ходе аукциона монету разновидности 1.1ААк продали за 8 024 гривень, хотя ставки стартовали с 1 гривни.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объяснили эксперты "Монеты-ягодки".

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На монете видны следы от ударов и царапины. При этом ее реставрация не проводилась, как утверждается в описании лота.

Монеты в Украине - последние новости

Забытые в копилках монеты могут принести украинцам неплохие доходы. Некоторые старые монеты высоко ценятся среди коллекционеров из-за определенных особенностей.

Кроме того, ранее УНИАН писал, что 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

При этом за 10-копеечную монету 1994 года разновидности 2ГБк можно получить от 2 000 до 2 600 гривень. Чуть дешевле можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Такую монету оценивают в более чем 1 000 гривень.

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