Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 ноября, подорожал на 10 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 21 ноября остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу составляет 48,52 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась сразу на 22 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 ноября, вырос на 6 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 48,97 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,40 гривни за евро.

