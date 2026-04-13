Евро дорожает в Украине: какой курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,23 грн, а евро – 50,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 13 апреля, подешевел на 3 копейки и составляет 43,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,50 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,15 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 13 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в Украине до 19 апреля будет находиться в пределах 43,5–44,25 гривни на межбанке и 43,5–44,5 гривни на наличном рынке. По его словам, на данный момент дефицита валюты нет, а разница между курсами межбанка и наличных рынков останется минимальной, поэтому ситуация будет спокойной.

