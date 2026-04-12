Сколько будут стоить 100 долларов до 19 апреля: новый прогноз банкира

Украинская экономика уже адаптировалась к повышению цен на топливо, а эффект от этого фактора в значительной степени исчерпан. В связи с этим на данный момент нет предпосылок для резкого роста курса.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что сейчас дефицита валюты нет, а разница между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальной, поэтому ситуация остается спокойной.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 19 апреля будет находиться в пределах 43,5–44,25 гривни на межбанке и 43,5–44,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в пределах 4350–4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43500–44500 гривень

При этом банкир ожидает, что курс евро будет колебаться в диапазоне 49,5–52 гривни на межбанке и 50,5–52 гривни в наличном сегменте.

Таким образом, 100 евро в гривнях в этот период будут стоить 5050–5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500–52000 гривень.

Курс валют в Украине - прогноз банкира на апрель

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что апрель, вероятно, станет месяцем, который будет иметь значение не только для второго квартала, но и для общей финансовой картины всего года.

По его мнению, в течение апреля курсы валют в Украине будут находиться в пределах: курс доллара – 43,75–44,50 грн/долл., а курс евро – 49,5–52 грн/евро.

