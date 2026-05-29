Валюта дешевеет в конце недели: курс доллара и евро 29 мая

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,01 грн, а евро – 51,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 мая, снизился на 3 копейки и составляет 44,49 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,01 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,76 грн/евро, а курс продажи – 51,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой отметил, что в начале лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение благодаря увеличению предложения овощей, ягод и другой плодоовощной продукции. Это может частично сдержать инфляцию и поддержать относительную стабильность гривны.

