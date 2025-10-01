Банкир предупредил, что вместе с приходом холодов растут риски ударов по украинской энергетике.

На курс валют в Украине в октябре будут влиять ряд факторов. При этом ключевые события будут формироваться далеко за пределами нашей страны, хотя и внутреннюю ситуацию не стоит сбрасывать со счетов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что второй месяц осени опасен тем, что вместе с холодами увеличиваются риски ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

По его прогнозу, доллар в октябре будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в октябре будут стоить 4120 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41200 – 42200 гривень.

В то же время 100 евро в гривнях будут стоить 4750 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 47500 - 49500 гривень.

Курс валют в Украине - прогноз на начало октября

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в банках до 3 октября будет находиться в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,10 до 41,85 гривни,

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что по 5 октября на валютном рынке "курсовой аритмии" не стоит ожидать, а курс доллара не будет дотягивать до 42 гривень.

