Отмечается, что валюта все еще остается популярной в попытках сохранить свои сбережения.

Курс доллара и евро в Украине снова начал падать. Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

По словам главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине и экономиста Андрея Забловского, иностранная валюта остается самым популярным инструментом для инвестиций, а после нее идет гривня как наличная, так и на текущих счетах, депозиты в гривне и валюте, криптовалюта, недвижимость, ценные бумаги, золотые и серебряные слитки.

"Главное – диверсифицировать активы, то есть иметь в инвестиционном портфеле всего понемногу - 60% в валюте, 30% в гривне, остальное – банковские металлы", - объяснил эксперт.

При этом член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин указал, что украинцы стали больше вкладываться в золото. Если банковские металлы не интересны, то эксперт советует покупать доллары, чтобы в 2026 году заработать на росте курса, а вот от покупки евро стоит воздержаться.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс гривни к доллару будет медленно опускаться до отметки в 43 гривни за единицу американской валюты.

"Поэтому целесообразно постепенно выходить из гривневых инвестиционных инструментов: депозитов, ОВГЗ, пытаясь завершить этот выход до конца 2025 года. После 18 декабря, в зависимости от ситуации, либо покупать валюту, либо продолжить работу с гривной", - советует эксперт.

Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют этого делать без необходимости.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН отметил, что с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. По его словам, сейчас речь идет о значительно больших рисках, как для экономики, так и для курсовой стабильности.

Согласно его прогнозу, курс доллара будет в пределаз 41,8-42,2 гривни, а курс евро 48-49,5 гривни на наличном рынке.

