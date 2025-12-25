Нацбанк резко укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 22 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,43 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 25 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/42,00 грн/долл., а евро - 49,34/49,45 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 декабря поднялся на 5 копеек и составлял 42,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,85 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне также вырос на 5 копеек и составлял 49,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,25 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 8 копеек и составлял 42,28 гривни за доллар, а курс евро поднялся на 20 копеек и составлял 49,95 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 41,68 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: