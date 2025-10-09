Население в последние полгода стало больше покупать валюту через обменные пункты.

В течение последних шести месяцев украинцы активнее покупали евро, чем доллар.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей Facebook-странице, в сентябре чистая покупка евро составила 201,5 млн долл. (в долларовом эквиваленте), а долларов - 179,1 млн долл.

Он отметил, что, хотя украинцы торгуют больше долларом (оборот 2,4 млрд долл.), однако накапливают больше в евро (оборот евро 0,84 млрд долл. в эквиваленте).

"Почему евро - ну потому что оно росло (в прошлом) и дорогое. А у нас всегда, что дорогое, то нужно и побольше, на всякий случай. А еще конечно смотрят на Европу, и если готовятся перезимовать, переехать - то в Европе, где нужны евро. Да и вообще растет доля евро в экономике, во внешних операциях, в персональных сделках, как евроинтеграционный тренд снизу", - написал Шевчишин.

Также эксперт обратил внимание, что украинцы за последние шесть месяцев вернулись к покупке валюты через обменные пункты.

"Так, около 61% покупок валюты идет через небанковские учреждения (в 2024 году было 48%). А вот продажи как были через обменники, так и остаются на уровне 76% (здесь более-менее стабильно)", - отметил аналитик.

Что больше ценится - евро или доллар

Украинцы в августе снизили чистую покупку наличного евро, по сравнению с предыдущими месяцами. При этом, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, чистая покупка долларов со стороны граждан выросла. Несмотря на это, евро все равно опережало доллар.

В обменниках Украины средний курс доллара 9 октября составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,60 грн/евро, а курс продажи - 48,43 грн/евро.

