'ПриватБанк' снизил цену доллара: актуальный курс валют на 9 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 сентября, также не изменился - 48,78 гривни.

Национальный банк Украины установил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 сентября снизился на 5 копеек - до 41,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

