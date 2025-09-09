Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,48 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,13 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,35 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

Национальный банк продолжает держать курс гривны ниже 41,5 грн/долл. и даже усиливает его ближе к нынешним максимумам. Вероятно регулятор будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению, считают аналитики инвестгруппы ICU.

Вас также могут заинтересовать новости: