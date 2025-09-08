Курс гривни к евро установлен на уровне 48,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,24/41,27 грн/долл., а евро - 48,38/48,41 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар, а курс евро подорожал сразу на 25 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители членских компаний ассоциации, составляет 46 гривень за доллар. Для сравнения, в 2025 году бизнесы закладывали 44 гривни за доллар, а в 2024 году - 41 гривню за доллар.

