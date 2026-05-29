ПриватБанк обнародовал свежий курс доллара: сколько стоит валюта сегодня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 29 мая, не изменился и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 29 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,49 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,01 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

