Делегация ЕС едет в Украину с 'пустыми руками': Politico назвало причину

В Киеве должно пройти заседание "Коалиции желающих".

Во вторник к годовщине вторжения в Киев должны приехать председатели Европейской комиссии и Совета Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта. Однако им будет мало что предложить Украине, кроме сочувствия.

Об этом пишет Politico, напоминая, что к четвертой годовщине ЕС надеялся принести Украине "некоторое утешение" в виде новых санкций против Москвы и кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Однако этому помешала Венгрия.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о блокировании 20-го раунда санкций Европы против РФ из-за спора Киева и Будапешта по поводу нефтепровода. Он также пригрозил задержать выплату важного кредита в размере 90 миллиардов евро, который лидеры ЕС согласовали в декабре для финансирования обороны Украины от российских войск.

Видео дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "демонизирует Украину ради политической выгоды внутри Венгрии", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига изданию POLITICO и добавил: "Мы требуем, чтобы Будапешт прекратил втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии".

Своего гнева не смогли сдержать и руководители иностранных дел ЕС во время встречи в Брюсселе в понедельник. В частности, министр Европы Швеции Джессика Розенкранц заявила изданию, что шаг Венгрии ознаменовал "новое падение" для Орбана.

"В предыдущих решениях мы видели, что Венгрия не действует в духе искреннего сотрудничества с другими государствами ЕС. Это должно насторожить многих из нас. Мы видим, что делает Орбан: он использует Украину как боксерскую грушу", – сказала чиновница.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что он "поражен позицией Венгрии", а его польский коллега Радослав Сикорский сказал, что "ожидал гораздо большего чувства солидарности с Украиной от Венгрии".

Отметим, что по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ прибыли ряд представителей стран и организаций. В частности, президент Европейского Совета Антонио Кошта, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Хорватии Пленкович, премьер-министр Латвии Силиня, премьер-министр Эстонии Михал, премьер-министр Исландии Фростдоттир, министр обороны Литвы Каунас, премьер-министр Дании Фредерриксен, премьер-министр Швеции Кристерссон, премьер-министр Норвегии Гар Стере, президент Финляндии Стубб. Также многие страны и организации представлены на другом уровне.

По словам Никифорова, делегация посетит разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. А затем примет участие в заседании "Коалиции желающих" и саммите "Украина – страны Северной Европы и Балтии" в Киеве.

Годовщина полномасштабного вторжения

Ранее президент Владимир Зеленский в обращении, посвященном годовщине полномасштабного вторжения, поднял вопрос переговоров с РФ. По его словам, перед каждой встречей с РФ он ставит задачу переговорной группе – не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла.

В интервью Financial Times президент призвал США усилить давление на Москву, в частности в виде санкций против "теневого флота" и энергетического сектора РФ, чтобы заставить Кремль остановить войну. Он также в очередной раз заявил о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: