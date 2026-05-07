Инфляция в Украине ускорилась до самого высокого уровня за год: что подорожало больше всего

За год цены снизились на овощи, сахар и масло.

Инфляция на потребительском рынке в апреле, по сравнению с мартом, составила 1,4%. В годовом выражении, по сравнению с апрелем 2025 года, инфляция ускорилась до 8,6% (против 7,9% в марте). Об этом сообщила Государственная служба статистики.

За предыдущий месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 5,2%) подорожали хлеб и хлебопродукты. На 1,5–3,6% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

В то же время на 3,4% подешевели яйца, на 0,5–1,5% снизились цены на масло, сыры, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%. Цены на транспорт выросли на 4,7%, главным образом из-за подорожания топлива и смазочных материалов на 7,9% и проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,5% и 4,4% соответственно.

Что касается изменения цен за год, то по сравнению с апрелем 2025 года продукты питания и безалкогольные напитки в целом подорожали на 9,6%. Наиболее стремительно выросла стоимость рыбы и продуктов из рыбы (+20,6%), яиц (+19%), подсолнечного масла (+17,1%), хлеба (+16,8%) и мяса и мясопродуктов (+13,2%).

При этом за год подешевели такие продукты, как овощи (-14,3%), сахар (-10,7%) и масло (-1,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия с апреля прошлого года подорожали на 15,6%. Одежда и обувь подешевели на 5,4%. Цены на транспорт выросли на 19,1%. А услуги связи подорожали на 15,7%.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в марте 2026 года ускорилась до 1,7% (против 1% в предыдущем месяце). В годовом выражении потребительская инфляция составила 7,9%.

После длительного периода снижения инфляция в Украине начала расти, прежде всего из-за подорожания энергоресурсов. Национальный банк ухудшил прогноз инфляции до 9,4% на конец текущего года (предыдущий прогноз составлял 7,5%).

