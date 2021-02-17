Банки умеренно снизили кредитные ставки, в то же время процентные ставки по депозитам оставались неизменными, находясь на однознаковых уровнях.

Банковский сектор в октябре-декабре сохранил положительную динамику привлечения средств бизнеса и населения - восстановление кредитования было устойчивым в большинстве сегментов, а объемы выдачи новых ипотечных кредитов выросли более чем в два раза по сравнению с первым полугодием.

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Об этом говорится в очередном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.

Отмечается, что банки умеренно снизили кредитные ставки, в то же время процентные ставки по депозитам оставались неизменными, находясь на однознаковых уровнях.

"Восстановление спроса на банковские услуги способствовало росту операционных доходов сектора. Отчисления банков в резервы по кредитам выросли в течение года почти вдвое, однако остались умеренными относительно кредитного портфеля", - сказано в обзоре.

Согласно данным НБУ, восстановление экономической активности и снижение кредитных ставок в октябре-декабре 2020 года способствовали активизации спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения. Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов продолжил расти в IV квартале.

"Также существенно активизировалось кредитование на покупку жилья: среднемесячные объемы новых кредитов более чем удвоились по сравнению как с I полугодием 2020 года, так и с 2019 годом в целом, а темпы его роста превысили темпы роста потребительского кредитования", - сообщили в Нацбанке.

Согласно обзору, доля неработающих кредитов в банковской системе сократилась в течение года с 48,4% до 41% вследствие списания с балансов неработающих кредитов.

Кроме того, в IV квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, преимущественно в национальной валюте. Всего за год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, валютные - на 2,2%.

"Прибыль банковского сектора 2020 года составила 41,3 миллиарда гривень. Основная причина снижения финансового результата почти на треть - формирование резервов под активные операции. В то же время темпы роста чистого процентного и комиссионного доходов были самыми низкими за последние четыре года", - говорится в обзоре.

Отмечается, что главным вызовом для банковского сектора остается кредитный риск и потребность в дополнительном формировании резервов.

Также регулятор подчеркивает, что с целью оценки качества кредитных портфелей и повышения устойчивости сектора Национальный банк проведет оценку качества активов и стресс-тестирование 30 банков.

Что этому предшествовало

Национальный банк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

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Автор: Екатерина Жирий