Главными факторами оживления спроса банки считают снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и реструктуризации долгов.

Банки отмечают положительное влияние снижения стоимости кредитов на спрос и ожидают улучшения ключевых показателей кредитования в 2021 году.

Как говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты опроса участников рынка об условиях банковского кредитования в 4 квартале 2020 года.

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По результатам опроса, 83% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 74% - корпораций.

Банки также по-прежнему ожидают наращивания фондирования: почти две трети опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 60% - средств предприятий.

При этом изменения качества корпоративного кредитного портфеля не ожидается, впрочем, крупные банки прогнозируют несущественное снижение качества портфеля розничных кредитов.

По данным НБУ, банки объясняют большую лояльность стандартов кредитования высоким уровнем ликвидности и усилением конкуренции.

"В 4 квартале рос спрос населения на кредиты. Кредитную активность стимулировало улучшение потребительских настроений, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижение процентных ставок. Стандарты потребительского кредитования смягчились, а уровень одобрения заявок на потребительские кредиты увеличился", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники опроса подтвердили рост спроса на ипотеку, который был рекордно высоким два квартала подряд.

"Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение стандартов ипотечного кредитования. Этому способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков", - сказано в сообщении.

Всего более 90% финучреждений оценили долговую нагрузку заемщиков как среднюю. Уровень закредитованности корпоративных клиентов не изменился, домохозяйств - незначительно уменьшился, преимущественно по оценке крупных банков. В целом за 4 квартал 2020 года участники опроса улучшили оценки всех рисков, за исключением операционного, который несущественно вырос, в основном у крупных банков.

Опрос проводился с 17 декабря 2020 по 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%.

Что этому предшествовало

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, процентные ставки по кредитам для бизнеса в Украине за год существенно снизились - с 14,8% в декабре 2019 до 8,2% в декабре 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий