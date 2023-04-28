Глава МИД Дании осудил недавние российские ракетные удары по Николаеву, добавив, что они только укрепляют решимость Дании помочь Украине.

Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год. Она предусматривает выделение 1 млрд евро.

Об этом министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в Одессе во время совместного брифинга с коллегами из Украины, Латвии, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Основная цель программы - восстановление Украины. Особое место в этой программе займет реконструкция Николаева", - заявил он и добавил, что стоимость программы составляет 1 миллиард евро.

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Расмуссен также осудил недавние ракетные удары, совершенные россиянами по Николаеву, добавив, что это только укрепляет решимость Дании помочь Украине. Глава МИД отметил, что пока Украина борется за свою свободу, его государство будет поддерживать наше.

Восстановление Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по оценкам Всемирного банка, опубликованным в марте, Украине для восстановления потребуется не менее 411 миллиардов долларов. Озвученная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год. Она была получена в результате совместной оценки Всемирного банка, правительства Украины, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций.

Недавно стало известно, что Германия выделяет на восстановление Украины дополнительные 111 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на жилье для ВПЛ, а также на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

Тем временем в Минфине Украине заявили, что на срочное восстановление в этом году в Украине планируется направить 14,1 млрд долларов США.

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