Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии и поддерживать работу основных государственных секторов, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

Европейская комиссия выплатила Украине еще 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро, говорится в сообщении на сайте Представительства Евросоюза в Украине.

"Сегодня Европейская комиссия осуществила четвертый платеж объемом 1,5 миллиарда евро в рамках пакета макрофинансовой помощи "Плюс", общий объем которого составляет до 18 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

В частности, с помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании, предоставляя стабильную, предсказуемую и значительную финансовую поддержку в 2023 году.

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"Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии и поддерживать работу основных государственных секторов, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев. Она также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную Россией во время ее захватнической войны, а именно энергетическую инфраструктуру, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты", - сказано в сообщении.

При этом, Еврокомиссия осуществила сегодняшний платеж после того, как 23 апреля установила, что Украина продолжает достигать удовлетворительного прогресса в имплементации согласованных политических условий и выполнила требования по отчетности, направленные на обеспечение прозрачного и эффективного использования средств. В частности, Украина достигла значительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении функционирования газовой системы и улучшении бизнес-климата. Эти достижения также позволят выплатить следующий ежемесячный платеж объемом 1,5 миллиарда евро в июне.

Президент Урсула фон дер Ляйен прокомментировала помощь от ЕК Украине:

"Украина храбро дает отпор захватнической войне России. Европа продолжает поддерживать эту страну. С начала этого года мы выплатили 7,5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это финансирование направлено на покрытие насущных финансовых потребностей Украины. И дальше будет больше".

Финансовая помощь от Евросоюза Украине

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

16 января исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с целью предоставления Украине финансирования в 2023 году.

17 января Еврокомиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.

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