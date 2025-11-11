Украинцы скупают доллары и евро: аналитики объяснили, что будет с курсом

Население нарастило покупку валюты до 8-месячного максимума.

Украинцы в октябре значительно увеличили покупку иностранной валюты.

Как свидетельствуют данные Национального банка, покупка валюты населением превысила ее продажу на 746,8 млн долл.: украинцы в октябре приобрели наличной иностранной валюты на 2,25 млрд долл., тогда как продали на 1,5 млрд долл.

В сентябре эта разница была вдвое меньше - 382,7 млн долл. при практически неизменных объемах продажи валюты (1,5 млрд долл.), а покупка валюты населением составляла 1,89 млрд долл.

При этом клиенты банков несколько увеличили покупку долларов - с 1,3 млрд в сентябре до 1,46 млрд в октябре. Тогда как евро (в долларовом эквиваленте) население в октябре приобрело на 724,6 млн долл. против сентябрьского показателя в 521,7 млн долл.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своей заметке отметил, что покупку валюты в октябре нарастили как население, так и бизнес, государственные корпорации и правительство. В частности, население увеличило покупку валюты на 95% с до 8-месячного максимума.

Прогноз по спросу на валюту

Шевчишин отметил, что в 2026 году будут сняты льготы для электромобилей (20% НДС и 10% пошлины), что приведет к повышению их стоимости на 30 процентов.

"Это достаточно значительно, чтобы спровоцировать дополнительный значительный спрос и заказ электрокаров до конца года. А это будет активно дополнительно вымывать валюту из страны. Ну и ожидаю роста спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, которое будет пытаться заказать в последние месяцы электрокары. Однако ограничение движения по карточным счетам будет сдерживающим фактором", - пояснил эксперт.

Финансовый аналитик Алексей Козырев в своей колонке на портале "Минфин" также отметил активное приобретение валюты населением. Он, в частности, напомнил, что в начале ноября открылись новые месячные лимиты покупки гражданами валюты на свои карты, и они пока не исчерпаны.

"Поэтому и на этой неделе, по моим расчетам, ежедневная покупка валюты населением на карточки и на наличном рынке будет превышать объемы ее сдачи гражданами на $35-65 млн. Это также будет давить на курс гривны на межбанке и наличном рынке", - отметил он.

Покупка валюты населением

Как писал УНИАН, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в октябре отмечал, что в течение предыдущих шести месяцев украинцы активнее покупали евро, чем доллар. По его словам, хотя украинцы торгуют больше долларом (оборот 2,4 млрд долл.), однако накапливают больше в евро (оборот евро составлял 0,84 млрд долл. в эквиваленте).

В сентябре фиксировалась тенденция к более активной скупке украинцами наличной валюты вместо безналичной. По словам аналитика Алексея Козырева, сейчас наличные курсы обменников часто выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле.

