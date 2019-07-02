НБУ расширил перечень системно важных банков

В обновленный перечень вошли "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный".

Национальный банк Украины в соответствии с обновленной методологией определил системно важными 14 банков.

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Как сообщается на сайте НБУ, в обновленный перечень вошли ранее признанные системно важными: "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", а также новые финучреждения: "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный".

В НБУ отметили, что системно важный банк должен выполнять повышенные требования. В частности, с 1 января 2020 года такие банки должны иметь значение норматива мгновенной ликвидности (Н4) не ниже 30%, максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20%.

Кроме того, эти банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

В частности, буфер составит 1% для банков "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа Банк", "Укрсоцбанк", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал Банк", "ОТП Банк", "Пивденный" и "Кредобанк", 1,5% - для банков "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", 2% - для банков "ПриватБанк" и "Ощадбанк".

Кроме того, эти банки должны будут разработать план возобновления деятельности для быстрой стабилизации работы в условиях кризиса.

Как отметили в НБУ, статус системной важности никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержки ликвидности в периоды стресса и получение средств от правительства для капитализации.

Также сообщается, что после потери статуса системной важности банк должен придерживаться повышенных требований еще 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году оставил неизменным перечень системно важных банков страны, определив такими банками крупнейшие государственные банки - "ПриватБанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк".

Системно важный банк представляет собой финучреждение, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению рисков для всей финансовой системы.