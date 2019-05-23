Кабмин утвердил набсоветы трех госбанков

В советы "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "ПриватБанка" вошли по шесть независимых членов и по два представителя государства.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "ПриватБанк".

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Как сообщается на сайте Минфина, в каждый совет вошли шесть независимых членов и два представителя государства сроком на три года, а фактическое выполнение полномочий начнется с 14 июня.

Отмечается, что конкурсная комиссия провела собеседования с 69 кандидатами и оценила их в соответствии с установленными критериями.

По информации Минфина, в состав набсовета "ПриватБанка" вошли Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Искья, Надир Шейх, Эран Кляйн как независимые члены, а также Артем Шевалев и Сергей Алексеенко как представители государства.

В совет "Укрэксимбанка" вошли Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а также Юрий Буца и Алла Шульга.

В совете "Ощадбанка" Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

Справка УНИАН. Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.

Меморандум с Международным валютным фондом по новой программе для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов предусматривает назначение независимых набсоветов в госбанках до конца марта 2019 года.

В начале апреля Кабинет министров начал конкурсный отбор претендентов на должности независимых членов набсоветов крупнейших госбанков. Для участия в конкурсе претенденты должны до 25 апреля включительно предоставить документы относительно "Ощадбанка" - компании "Педерсен энд Партнерс", "Укрэксимбанка" - "Уорд Хауэл Украина", "ПриватБанка" - "Телент Эдвайзорс".