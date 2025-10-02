Михаил Жирохов отметил, что в первую очередь речь идет о прифронтовых территориях.

Россияне начали атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины, выбив в предыдущие годы тепловую. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Радио НВ".

"Буквально вчера россияне нанесли очень мощные удары по энергетике. В Чернигове и области фактически она отсутствует. С сегодняшнего дня графики подачи электроэнергии 6/3. И прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022 году. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 22-23 году они фактически выбили тепловую электроэнергетику", - подчеркнул эксперт.

По его словам, до этого года оккупанты не поражали атомную энергетику. И именно на ней держалась экономика Украины.

Видео дня

"Наши удары по РФ - да, это хорошо, что за два месяца выбили 38% мощностей НПЗ и у россиян нет топлива. Но ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофическая. И говорить о том, что какой-то россиянин не доедет до работы, будет вынужден идти пешком на фоне того, что 570 тыс. человек на Черниговщине, на Харьковщине, на Сумщине находятся без электричества - это такое себе", - говорит Жирохов.

Он убежден, что сейчас Украине нужно наносить ответные удары по энергетике врага, так же атаковать российские пограничные - Брянскую, Белгородскую области.

"Это было бы более эффективно, потому что для простых россиян они были более уязвимы", - объясняет Жирохов.

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал УНИАН, буквально вчера Moscow times писало, что успешные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают увеличивать объем неработающих мощностей заводов РФ до исторических максимумов.

Так, согласно данным агентства "Сиала", по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, которые могли перерабатывать 338 тысяч тонн сырья в сутки.

Издание отмечало, что масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным, он превысил рекорд августа, когда "отдыхали" 23% мощностей, которые могли перерабатывать 206 тысяч тонн нефти в сутки, а также предыдущие рекорды мая 2022 и мая 2020 года, когда было остановлено оборудование, способное перерабатывать, соответственно, 196 и 164 тысячи тонн нефти в сутки.

В то же время известно, что вчера россияне массово атаковали дронами энергетическую инфраструктуру города Славутич Киевской области, из-за чего на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, более трех часов продолжался блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). А именно отключенными от энергопитания были в частности новое укрытие над АЭС, хранилище для отработанного ядерного топлива.

По его словам, это был целенаправленный удар, в котором россияне применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта, отметил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: