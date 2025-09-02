В начале полномасштабной войны США оказывали Украине помощь для повышения энергетической устойчивости из-за атак России.

Мало кто знает, какие усилия США приложили к тому, чтобы подготовить Украину к подключению ее энергетической сети к европейской и к избавлению Киева от зависимости от России. Все это происходило при одновременном увеличении поставок энергоресурсов в Украину перед каждой зимой, пишет CNN.

По данным издания, эти усилия возглавлял энергетический посланник президента Байдена Амос Хохштейн задолго до начала полномасштабной войны. Эта задача требовала много координации с европейскими союзниками, некоторые из которых были скептически настроены и не верили, что Россия на самом деле вторгнется.

Отмечается, что отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС было завершено за несколько часов до того, как 24 февраля 2022 года Россия выпустила первые ракетные залпы по украинским городам.

В 2022 году ближе к зиме Белый дом возглавил скоординированные усилия правительства США, направленные на повышение энергетической устойчивости Украины. В частности, это предусматривало развертывание мобильных генераторов и резервных источников питания для критической инфраструктуры, такой как водопроводные и отопительные узлы, предоставление тепловых комплектов и локальных обогревателей для уязвимых районов, а также обеспечение стабильного поступления энергоресурсов в Украину из европейской энергосистемы и от партнеров с Ближнего Востока.

Бретт Макгрек в начале полномасштабной войны был в Белом доме руководителем по вопросам Ближнего Востока и принимал непосредственное участие в процессе поддержки Украины. Он регулярно посещал арабские столицы, чтобы координировать программу.

В публикации говорится, что результатом этой помощи в 2023 году стало предоставление 300 миллионов долларов на энергетические ресурсы для поддержки производства электроэнергии в Украине и 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь от Саудовской Аравии.

Примечательно, что тогда в начале 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии посетил Киев и это был первый визит арабского чиновника в столицу Украины с момента обретения ею независимости более трех десятилетий назад.

Указывается, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар поддержали эту программу увеличением экспорта энергоносителей в Европу, благодаря чему удалось повысить устойчивость и надежность Европы как основного поставщика энергоносителей для Украины в периоды высокого спроса.

Издание отмечает, что эти глобальные усилия и то, что в Украине была относительно мягкая зима, помогли тогда пройти этот период практически без потерь.

Однако, как отмечается, в этом году ситуация может быть иной по трем причинам. Первая - текущие погодные модели, которые, без сомнения, уже изучил российский диктатор Владимир Путин. Согласно прогнозу, начало зимы может быть мягким, но январь и февраль исторически являются холодными месяцами.

Во-вторых, России удалось накопить значительное количество беспилотников за счет Ирана, также у страны-агрессора есть свои значительные запасы ракет. В-третьих, пока нет никаких признаков, что Вашингтон приложит такие же усилия, как предыдущая администрация Байдена.

Указывается, что Европейский Союз выделяет 500 миллионов долларов на поддержку резкого увеличения импорта газа в Украину в течение ближайших месяцев. Также действуют программы по восстановлению или замене поврежденных генераторов, трансформаторов и других систем, которые обеспечивают функционирование украинской энергосистемы даже во время атак.

Поэтому, как говорится в статье, в лучшем случае, эти важные инициативы подкрепят текущую поддержку США через интегрированную программу, которую координируют Вашингтон и партнеры. Однако, в феврале 2025 года администрация Трампа отменила ведущую программу на местах по поддержке энергосети Украины, которая реализовывалась ныне несуществующей USAID.

Поэтому, полная поддержка Украины в течение ближайших зимних месяцев, а также демонстрация России, что из-за эскалации войны она не будет иметь свободы действий, дают лучшие шансы на восстановление конструктивной дипломатии весной.

Хотя нет уверенности, что Белый дом примет какие-либо из этих мер, но если этого не произойдет, тогда надежный путь к миру в Украине станет еще более недостижимым.

