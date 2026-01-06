В России дроны атаковали заводы и нефтебазу: вспыхнул пожар (видео)

Дроны долетели аж до Башкортостана.

В России этой ночью дроны атаковали ряд объектов в нескольких областях, среди которых военные заводы и объекты энергетики. Так, в частности, под ударом оказалась Усманская нефтебаза в Липецкой области России, там произошел пожар, пишет Astra.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что после падения беспилотника начался пожар на промышленном объекте в Усманском округе. При этом, что это за объект - он не уточнил.

"Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.

Также дроны посетили и в Ленинградскую область, губернатор Александр Дрозденко сообщил о "падении обломков" на территории компрессорной станции.

Также Astra сообщала о многочисленных взрывах в городе Ярославль Ярославской области - в районе, где расположены НПЗ и нефтебаза.

Громко было в Пемзе и Твери. По данным Astra, беспилотники могли атаковать Тверской вагоностроительный завод - одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в России.

Сначала российские тг-каналы писали, что в Твери беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погиб человек. Однако впоследствии стало известно, что причиной пожара стал взрыв бытового газ - ночью его приняли за удар БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно шло отражение атаки беспилотников.

Также дроны долетели и до Стерлитамака в Башкортостане. Здесь расположен нефтехимический завод (АО "СНХЗ"), который уже не раз был под атакой.

А в Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути, задержаны несколько поездов, "поврежден инфраструктурный объект", сообщил губернатор.

Удары по России

17 декабря дроны атаковали НПЗ и авиабазу на территории России. Также беспилотники также наведались в Энгельс, где расположена база стратегической авиации, которая уже неоднократно подвергалась украинским ударам.

А в ночь на 24 декабря дроны долетели до Москвы и атаковали завод каучука в Тульской области.

