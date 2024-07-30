Европейские дипломаты отмечают, что у Будапешта и Братиславы было достаточно времени, чтобы найти альтернативу.

Венгрия и Словакия не смогли уменьшить зависимость от Москвы в энергетических вопросах, но теперь хотят помощи Брюсселя в вопросе возобновления поставок российской нефти через территорию Украины. Это вызывает раздражение среди дипломатов ЕС, пишет Politico.

Отмечается, что Венгрия объединяется со Словакией, чтобы попытаться использовать правила ЕС для сохранения доступа к российской нефти, которую продает "Лукойл". Прекращение поставок из-за санкций Киева может лишить две страны трети импорта нефти.

В то же время Венгрия и Словакия утверждают, что штрафные санкции нарушают торговое соглашение между Киевом и ЕС от 2014 года. Будапешт и Братислава попросили Европейскую комиссию вмешаться. Однако этот запрос поставил ЕС в тупик. Официальные лица знают, что они должны действовать в соответствии с правилами. Но за кулисами и в дискуссиях между дипломатами ЕС существует значительное разочарование тем, что эта проблема даже стоит на повестке дня Брюсселя.

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Несколько дипломатов возмутились, что все другие страны ЕС нашли способы отойти от российской нефти, поэтому теперь это проблема Венгрии и Словакии. Будапешт в последнее время даже увеличил импорт российской нефти, вызывая особый гнев: "Многие члены ЕС приложили дорогостоящие, но необходимые усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и нефти... главным образом потому, что они воняют кровью. Похоже, что Венгрия имеет проблемы не только с обонятельной системой, но и со своим мышлением и недостатком решимости избавиться от зависимости", – сказал один дипломат ЕС.

Эти комментарии прозвучали на фоне роста неприязни ЕС к Будапешту, когда страны все больше устали от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его дружеских связей с Россией и настойчивых попыток остановить санкции. Словакия тоже все больше критикует ЕС, поскольку премьер-министр-популист Роберт Фицо склоняет Братиславу к более пророссийской позиции и приостанавливает финансируемую государством военную помощь Украине.

По словам двух дипломатов, на заседании главного органа ЕС по разрешению торговых споров на прошлой неделе две страны требовали от Еврокомиссии начать официальные консультации с Украиной. Они утверждали, что у исполнительной власти ЕС было три дня, чтобы вмешаться. Но ЕК оттолкнула обе страны, утверждая, что ей нужно больше времени. Исполнительный орган ЕС также сказал, что Украина может при некоторых обстоятельствах приостановить часть торгового соглашения по соображениям безопасности.

Санкции против российской нефти

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти. Однако исключением были трубопроводные поставки, в частности те, что поступают в Венгрию, Словакию и Чехию через трубопровод "Дружба". Так блок предоставил указанным странам время найти альтернативные поставки, при условии, что они сделают это быстро. Германия и Польша прекратили покупать российскую нефть.

Чехия стремится прекратить импорт из Москвы до 2025 года, а Словакия планирует перерабатывать больше нероссийской сырой нефти. В то же время Венгрия решила пойти другим путем, увеличив импорт нефти через трубопровод на 50% по сравнению с 2021 годом.

Украинский ход против нефти "Лукойла"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского "Лукойла". Ранее Словакия намекнула, что перекроет Украине газ и свет из-за остановленного транзита нефти из РФ.

В то же время венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира.

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