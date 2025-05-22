Превосходство биткоина по сравнению с другими криптовалютами становится все более значительным.

Биткойн впервые превысил отметку в 111 000 долларов, достигнув рекордного максимума. Трейдеры оптимистично оценивают перспективы криптовалюты на фоне растущего институционального спроса.

Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 22 мая, биткоин подорожал на 3,3% и достиг рекордной отметки в 111 878 долларов. Более мелкие токены также выросли, а занимающий второе место Ether подорожал примерно на 5,5%.

Волна оптимизма подхлестывает биткоин после того, как продвижение ключевого законопроекта о стабильных криптовалютах в Сенате США усилило надежды на большую ясность в регулировании деятельности компаний, занимающихся цифровыми активами. Еще одной движущей силой ралли стал растущий спрос со стороны компании Strategy Майкла Сейлора, которая накопила биткоинов на сумму более 50 миллиардов долларов, а также растущий список держателей токенов.

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Среди таких покупателей - шквал малоизвестных компаний с малой капитализацией и публичных фирм, недавно созданных криптовалютными тяжеловесами, которые финансируют свои покупки, предлагая все - от конвертируемых облигаций до привилегированных акций.

"В отличие от предыдущих циклов, это ралли не обусловлено только импульсом. Количественно оно подкреплено измеримыми, устойчивыми дислокациями спроса и предложения", - говорит главный операционный директор компании Caladan Джулия Чжоу.

Превосходство биткоина по сравнению с другими криптовалютами становится все более значительным. Индекс, отслеживающий так называемые альткоины, упал примерно на 40% с начала года, в то время как биткоин вырос на 17% в 2025 году.

"Для того, чтобы запустить следующий подъем к 125 000 долларов, необходим устойчивый прорыв выше 110 000 долларов", - считает рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Курс биткоина - прогноз аналитиков

Советник президента США по вопросам криптовалют Дэвид Сакс уже предсказал будущий "бум Трампа" на рынке токенов. По его словам, новая президентская администрация "закончила войну с криптовалютой", то есть ослабила регуляторные ограничения, наложенные предыдущими правительствами США.

В связи с этим аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности не исключают установления нового рекорда его цены.

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