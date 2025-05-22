В разведке Британии заявляют, что подразделение ГРУ получило доступ к камерам вблизи переходов, военных объектов и железнодорожных станций.

Россия взломала тысячи камер наблюдения на западной границе Украины, чтобы отслеживать и препятствовать поступлению помощи от союзников в Украину. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на разведывательную службу Великобритании.

Отмечается, что подразделение ГРУ 26165 обвиняется в использовании множества методов для нападения на организации, предоставляющие иностранную помощь, а также в отправке фишинговых писем, содержащих порнографию и поддельную профессиональную информацию, и получении паролей к украденным аккаунтам для проникновения в системы.

"Помимо нападения на логистические объекты, участники подразделения 26165, вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, для отслеживания перемещения поставок в Украину. Эти субъекты также использовали законные муниципальные службы, такие как дорожные камеры", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным СМИ, РФ получила доступ к около 10 000 камер вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% находились в Украине и 10% в Румынии.

Утверждается, что 4% целевых камер находились в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. Местоположение остальных целевых камер не было указано. Сообщается, что взлом предоставил бы доступ к "моментальному снимку" изображений с камер.

Также утверждается, что были предприняты и другие попытки, направленные на сбор конфиденциальной информации о поставках, такой как расписание поездов и транспортные накладные. "По крайней мере в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к привилегированным учетным записям, выдавая себя за ИТ-персонал", — говорится в отчете.

Также отмечается, что тематика фишинговых писем была разнообразной и варьировалась от профессиональных тем до тем для взрослых. Фишинговые письма часто отправлялись через взломанные учетные записи или бесплатные учетные записи веб-почты. Письма обычно писались на родном языке цели и отправлялись одному целевому получателю.

При этом Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал частные компании, участвующие в доставке помощи Украине, "принять немедленные меры для своей защиты".

Диверсионно-подрывная работа РФ в Европе

Ранее в Нидерландах заявили, что российская военная разведка попыталась взломать Министерство обороны страны, чтобы помешать военной поддержке Украины.

А министр по делам цифровых технологий Кшиштоф Гавковский отмечал, что роль Польши в качестве центра помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации.

Вас также могут заинтересовать новости: