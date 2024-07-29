Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского "Лукойла". Об этом говорится в заявлении словацкого премьер-министра Роберта Фицо, пишет газета Denník N.
"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления", – заявил Фицо.
По его словам, речь идет о техническом решении, но оно должно происходить с участием нескольких стран. Он также утверждал, что санкции не навредят России: "Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны включать сотрудничество в области стратегического сырья", – сказал он.
Фицо сообщил, что обсудил вопрос поставок с послом Украины Мирославом Кастраном.
Прекращение поставок нефти "Лукойла" через территорию Украины
Ранее УНИАН писал, что попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к своему последнему спору с Украиной были безрезультатными. Европейская комиссия не поддержала их просьбу призвать Киев отменить недавние санкции против российской нефтяной компании "Лукойл".
Фицо также имел телефонный разговор с Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Он заявил, что поделился со Шмыгалем "техническим решением" по восстановлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.