Новый раунд переговоров ожидается в середине июня.

Новый раунд переговоров между Украиной и США, как ожидается, пройдет в Ватикане в середине июня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

При этом президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он отправит на переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

"В понедельник Трамп не высказался по поводу роли США", - отмечают собеседники издания.

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При этом WSJ указывает, что некоторые европейские лидеры в разговоре с Трампом настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня.

"Однако Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин "безусловное". Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посте на своей социальной платформе Truth 8 мая. В итоге европейцы согласились отказаться от прилагательного", - пишет WSJ.

Переговоры Украина-РФ

На переговорах в Стамбуле РФ озвучила требования для Украины. В частности, Москва хочет, чтобы Украина стала нейтральной страной - никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле. Также россияне потребовали, чтобы Украина согласилась на взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле обсуждалась личная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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