Россия поставила производство БПЛА на профессиональные военные рельсы, отметил Денис Ярославский.

Оккупанты значительно нарастили производство беспилотников типа "шахед" и увеличили его боевую нагрузку до 80 кг. Об этом заявил Денис Ярославский, командир подразделения разведку ВСУ в эфире "Новости.Live".

"Я еще не встречал такие на поле боя, но понимаю, что они будут в ближайшее время. И массовость позволяет использовать их сотнями. Если раньше мы видели по 50-100 дронов, которые пытались за сутки по всей стране лететь. То с такими темпами это может быть и 500 и более дронов в сутки. Ведь производство там поставлено на очень серьезный уровень", - сказал Ярославский.

Военный также сравнил развитие производства БПЛА в Украине и РФ: "Очень много типов дронов используется и нами и врагом - мы идем где-то на равных. Но Россия поставила все на очень профессиональные военные рельсы. У них финансирование массовое. Если у нас еще много производителей, которые производят по подвалам, то в РФ это делает на крупных предприятиях".

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Российские БПЛА: важные новости

Ранее аналитики Defense Express сообщили, что оккупанты модернизировали свои "шахеды". В частности россияне увеличили боевую часть БПЛА с 50 до 90 кг. Кроме того, РФ активно обновляет "шахеды" по комплектующим, чтобы сделать их более устойчивыми к украинским средствам РЭБ.

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Украине сейчас становится сложнее сбивать российские "шахеды". Однако причиной этому являются не технологические изменения в этих БПЛА, а увеличение их количества.

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