Россия должна показать, что серьезно настроена на мир.

Сенат США ждет от президента РФ Владимира Путина реальных шагов для прекращения войны в Украине. В противном случае в течение нескольких дней будет вынесен на голосование законопроект о введении новых антироссийских санкций, который имеет более 80 голосов. Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта сенатора от демократов Ричарда Блюменталя и республиканца Линдси Грэма от 21 мая.

Соавторы документа выразили сомнение в том, что Россия отнесется к вопросу серьезно.

"Как заявил секретарь Рубио подкомитету Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой документ об условиях прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом покажет, серьезно ли Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что все будет примерно так же, - говорится в заявлении сенаторов. - Для нас все более очевидно - и для большинства в Сенате - что Путин ведет игру".

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Как отмечается далее, если же ситуация останется такой же, Россия может ожидать решительных действий от Сената:

"С этой целью мы чрезвычайно рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию, превратив ее на торговый "остров" с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие ее зверства".

Указанный законопроект введет новые первичные и вторичные санкции против России, а также субъектов, поддерживающих ее агрессию. Он, в частности, предусматривает 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

В заявлении сенаторов акцентируется, что один из приоритетов законопроекта - обеспечить ответственность Китая за подпитку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти, которую доставляет "теневой флот". По словам сенаторов, без экономической поддержки Китая российский ВПК не сможет получать все необходимое.

Переговоры о завершении войны в Украине: актуальное

Напомним, в The Wall street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о нежелании Путина завершать войну в Украине, так как считает себя победителем.

"Это признание было тем, что европейские лидеры уже давно понимали о Путине, но впервые они услышали это от Трампа. Оно также противоречит тому, что Трамп часто говорил публично, будто верит, что Путин искренне хочет мира", - отмечалось в публикации.

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