Отмечается, что рентабельных запасов хватит лишь на несколько десятков лет.

Запасов нефти в Российской Федерации хватит примерно на 26 лет при нынешней добыче в 516 млн тонн в год. Общий объем оценивается в 31 млрд тонн, но рентабельны лишь 13 млрд

Российское Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на главу министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова сообщает, что часть рентабельных запасов трудноизвлекаемая, но благодаря налоговым льготам их добыча стала выгодной.

"В России сейчас 31 млрд тонн запасов нефти и 95 млрд тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки - как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы", - заявил Козлов.

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Согласно прогнозу Минэкономразвития России, добыча нефти с конденсатом в 2025 году снизится на 0,02% до 516 млн тонн. В 2026 году ожидается рост добычи до 525,2 млн, в 2027 году - до 532,6 млн, а в 2028 году до 540 млн тонн.

Доходы России от продажи нефти и газа

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в мае могут снизиться на треть по сравнению с прошлым годом - до 0,52 триллиона рублей или 6,48 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с июля 2023 года, из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля.

Доходы от продажи нефти и газа остаются важным источником поступлений российского бюджета. Они составляют около 25% федерального бюджета врага и используются на финансирование российско-украинской войны.

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