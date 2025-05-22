Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского в третий раз возглавила Всеукраинский рейтинг творческих ВУЗов Украины

Исследовательская компания "Active Group" опубликовала III Всеукраинский рейтинг творческих высших учебных заведений (за 2024-2025 учебный год).

Победителем рейтинга уже в третий раз стала Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского. Второе место заняла Харьковская государственная академия дизайна и искусств, третье - Харьковская государственная академия культуры.

Главной миссией рейтинга является оценка именно творческих учебных заведений, поскольку существующие рейтинги разработаны для классических ВУЗов и не учитывают уникальные аспекты творческого образования и особенности оценки творечких заведений.

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Методология рейтинга была разработана в рамках совместной научно-исследовательской работы компании "Active Group", Института высшего образования и Института социологических исследований КНЭУ имени Вадима Гетьмана (2024 г.). Всего в рейтинг были включены 14 высших учебных заведений, которые подчинены Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Творческие высшие учебные заведения анализировались по 45 параметрам, сгруппированным в шесть блоков: "Преподавание и обучение", "Наука и исследования", "Влияние ВУЗов на развитие общества", "Интернационализация", "Институциональная репутация", "Финансовая устойчивость". Удельный вес каждой группы показателей и весомость каждого единичного критерия были определены на основе анализа мирового опыта и скорректированы по результатам экспертного опроса представителей отрасли творческого образования.

Отметим, что Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского является единственным творческим высшим учебным заведением Украины, которое вошло в топ-100 лучших творческих заведений мира и топ-74 в Европе по самому престижному и авторитетному международному рейтингу QS World University Rankings: Performing Arts 2025.

Исследователи планируют и в дальнейшем продолжать такое оценивание творческих ВУЗов, чтобы отслеживать динамику развития украинских учреждений творческого образования. Команда проэкта приглашает всех желающих присоединиться к работе над развитием рейтинга, в частности, совершенствованием критериев для оценки творческих заведений.

В итоге III Всеукраинский рейтинг творческих ВУЗов за 2024-2025 учебный год оказался таким:

Такие результаты и высокие показатели своей работы, которые демонстрируют лидеры творческого образования Украины - не просто очередная победа, а мощное свидетельство силы украинской культуры и образования, способной сохранять традиции и создавать будущее даже в самые тяжелые времена.