По словам Юлии Свириденко решение правительства "позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона".

Кабинет министров продлил возложение специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз Украины" до 31 марта 2026 года, то есть зафиксировал размер тарифа на газ, который используется для отопления и продается бюджетным учреждениям, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Продлили действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (НАК "Нафтогаз Украины", - УНИАН). Для населения - 7420 грн за 1000 кубических метров. Для бюджетных учреждений - 16390 грн за 1000 кубометров", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что решение правительства "позволит сохранить стабильные тарифы для людей в течение всего отопительного сезона".

Это означает, что НАК "Нафтогаз Украины" как минимум до конца текущего отопительного сезона будет продавать газ производителям тепловой энергии для отопления помещений украинцев по цене 7420 гривен за 1000 кубометров. Стоимость газа напрямую влияет на стоимость отопления.

Ситуация с поставками газа

Как сообщал УНИАН, 7 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине зафиксируют цену на газ для населения. Из-за массированных атак РФ Украина была вынуждена существенно увеличить импорт газа.

После последних ударов по газодобыче потребность в импорте возросла. По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров.

Она добавила, что финансировать покупку газа планируется за счет кредитных и грантовых средств.

