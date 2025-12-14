Степень повреждений объектов уточняется.

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов в России и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности был нанесен удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Также была поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России, на объекте зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, были нанесены удары по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой области были поражены станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов. А в Крыму Силы обороны поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е. Степень повреждений уточняется.

Ранее об атаке на российские регионы сообщали росСМИ. В частности взрывы раздавались в районе Афипского НПЗ.

По данным российских Telegram-каналов, после взрывов в некоторых районах города исчез свет. Отмечалось, что Афипский НПЗ выступает ключевым узлом инфраструктуры и обеспечивает водоснабжение, очистку сточных вод и транзит электроэнергии для близлежащих населенных пунктов и промышленных объектов.

