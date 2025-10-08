Войска РФ атаковали Нежинский район.

В Нежинском районе без света остались более 4,5 тысячи абонентов в результате атаки РФ. Об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!" - указано в сообщении.

В Черниговской ОГА сообщили, что россияне атаковали область дронами.

"Российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку. В Нежине попадание в объекты железной дороги, пожары, утром - попадание в энергообъект, из-за чего аварийные отключения. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, пожар. В Семеновке вражеский дрон попал в админздание", - написал глава ОГА Вячеслав Чаус.

По его информации, также было попадание по спецавтомобилю предприятия, осуществляющего ремонт дороги в Семеновской общине. Ранен 56-летний водитель, он доставлен в больницу. Автомобиль сгорел.

В свою очередь в ДТЭК информируют, что оккупанты атаковали ТЭС.

"По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь", - отметили в компании.

Из-за атаки затруднено движение поездов

Как сообщал УНИАН, из-за вражеской атаки затруднено движение поездов Нежинского направления. В Укрзализныце предупредили о задержке в движении или изменении маршрута ряда поездов. Временно 8 октября не будут курсировать отдельные поезда.

