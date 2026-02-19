РФ ударила по крупнейшей котельной в Лозовой, город остался без тепла и воды (фото)

По данным мэра города, над устранением последствий удара уже работают.

Российские оккупанты ночью нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там обесточена крупнейшая котельная.

Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский. По его данным, от этой котельной зависят почти 16 тыс. абонентов.

Из-за отключения крупнейшей котельной город остался без воды и тепла.

"Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети", - написал он.

Мэр добавил, что в городе работают пункты несокрушимости.

Удары россиян по Харьковской области

11 февраля россияне нанесли удар по магазину в городе Барвинково Харьковской области, в результате чего там было много пострадавших. Россияне применили для атаки дрон.

А перед этим россияне атаковали дроном жилой дом в Богодухове. В результате этой атаки погибли трое маленьких детей и их 34-летний отец.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух 1-летних мальчиков и 2-летней девочки. Среди пострадавших также беременная женщина - мать погибших детей.

В ночь на 3 февраля оккупанты нанесли массированный удар по Харькову и Харьковской области. В результате обстрела повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции Харьковская и Залютино.

