На Байкале провалился под лед УАЗ с китайскими туристами, семь человек погибли

Одному туристу удалось спастись.

Автомобиль марки "УАЗ" с китайскими туристами провалился под лед на Байкале. Семь туристов и водитель УАЗа погибли, одному туристу удалось спастись, сообщило The Independent.

Сообщается, что под машиной, которая двигалась по ледяной дороге, резко провалился лед и она застряла в воде. Российская прокуратура заявила, что выясняет обстоятельства.

Издание отметило, что в последние годы в России резко вырос китайский туризм. Отмечается, что причина - политическое сближение стран и стратегическое партнерство "без ограничений", которое было объявлено в прошлом году. Кроме этого, Россия и Китай ввели взаимный безвизовый режим для путешествий.

В издании добавили, что в это время года на Байкале китайским туристам предлагают многочисленные зимние развлечения на замерзшем пространстве острова.

Сокращение туристического потока между Европой и США

Как сообщал УНИАН, на фоне заметного ухудшения отношений между Европой и США, не только европейцы теперь избегают туристических поездок в Америку, но и американцы сократили количество визитов в Европу. Этим, похоже, пользуются путешественники из Китая и Индии.

Данные платформы Cirium, анализирующей авиаперевозки, свидетельствуют о тренде к падению туристического потока между США и Европой. Так, бронирование авиабилетов из Европы в США в период с октября до конца января уже сократилось на 14,2%, а бронирование из США в Европу – на 7,3%.

Однако убытие американских туристов не мешает Европе наращивать доходы в отрасли, поскольку на континент едут гости из других концов света. Ожидается, что общее количество иностранных гостей в Европе в этом году вырастет на 6,2%.

