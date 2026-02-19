Чернигов и город-спутник ЧАЭС остались без света: в чем причина

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Города Чернигов и Славутич остались без света из-за аварии на одной из воздушных линий, сообщает Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

"В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района", - сообщают энергетики.

Отмечается, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Россия продолжает систематически терроризировать энергетику Украины, стремясь оставить украинцев без света и тепла. В ночь на 19 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там обесточена крупнейшая котельная.

В этот же день враг нанес очередные удары по украинской энергетике. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

17 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру пяти областей Украины. В результате ударов Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области временно остались без света.

