Бывшая Остапчука заявила о готовности стать новой 'Холостячкой'

Горняк не видит ничего плохого в участии в таком проекте.

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк заявила, что не против стать главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу "Холостячка".

В интервью проекту "Сплетни Большого Города" бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука не согласилась с позицией известной художественной гимнастки Анны Ризатдиновой о том, что это шоу не улучшает имидж публичного человека. Горняк отметила, что с радостью пошла бы на "Холостячку":

"Чем это отличается от нашего отбора в жизни? Я верю в то, что там можно проявляться так, как ты пожелаешь. Конечно, что, возможно, какие-то корректировки будут, но в целом, я думаю, что все это обсуждается в начале: либо ты ведешь себя так, как пожелаешь, либо нет".

Напомним, Кристина Горняк была в браке с Владимиром Остапчуком два года. Весной 2022-го супруги развелись, однако они долго не могли поделить общий дом под Киевом.

Вскоре Остапчук женился на своей новой избраннице - Екатерине Полтавской. Девушка родила ему сына Тимофея, они до сих пор остаются вместе.

