Поезд между двумя популярными городами Украины изменит график: как будет курсировать

Государственная "Укрзализныця" с 22 февраля увеличивает периодичность курсирования поезда сообщением Одесса - Днепр. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Чтобы поддержать сообщение Одесской области в период непогоды и блэкаутов в регионе, "Укрзализныця" вводит ежедневное курсирование поезда №54/53 по маршруту Одесса - Днепр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, а из Днепра поезд будет курсировать ежедневно с 23 февраля. Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помощная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривень в мобильном приложении УЗ, на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.

В Украине по европейской модели запустили проект государственного заказа пассажирских железнодорожных перевозок в эконом-сегменте. Таким образом, государство будет компенсировать украинской железной дороге разницу между реальной ценой пассажирских билетов и себестоимостью таких перевозок.

17 февраля УЗ изменила графики движения нескольких популярных поездов в условиях действия комендантского часа. В частности, компания адаптировала расписание популярного поезда №21/22 Харьков – Львов в пользу трех областных центров.

Также "Укрзализныця" введет новые правила для пассажиров, которые хотят сдать приобретенный ранее билет на поезд. Так, возвращать средства будут в зависимости от того, сколько дней остается до его отправления.

