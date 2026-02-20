Пары, которые перестают делать это, расстаются: названа привычка №1

Эксперты предупреждают об опасностях пренебрежения этой простой тактикой.

Консультант по отношениям и основательница Института психического здоровья мужчин Кристи Хоанг заявила, что пары, которые перестают делать одну простую вещь, "всегда" расстаются, передает YourTango.

По ее словам, есть одно простое правило, которого парам необходимо придерживаться: продолжать флиртовать друг с другом.

Как говорится в публикации, независимо от того, как долго вы вместе, крайне важно продолжать давать партнеру почувствовать себя желанным и показывать, что вы все еще заинтересованы в нем. Флирт - один из простых способов сделать это, и он не требует много времени или усилий.

Отмечается, что многие перестают флиртовать друг с другом, как только становятся парой, и Хоанг - не единственный эксперт, предупреждающий об опасностях пренебрежения этой простой тактикой, которая помогает сохранить отношения.

"Флирт с партнером - один из способов, которым мы чувствуем себя любимыми, особенными, привлекательными и окруженными заботой. Напротив, отсутствие флирта в долгосрочных отношениях может заставить нас сомневаться в чувствах и влечении партнера к нам", - отметила доктор философии Сара Хантер Мюррей.

При этом она добавила, что, хотя флирт часто отводится ранним этапам знакомства, в устоявшихся отношениях и браках он может оказывать положительное влияние на обоих партнеров и "может играть роль в уменьшении ссор и повышении самооценки".

Напомним, ранее ученіе проверили, сколько раз в жизни люди влюбляются.

