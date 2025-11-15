Речь идет об "Энергоатоме", "Нафтогазе Украины", "Укргидроэнерго", "Операторе ГТС".

Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики, в частности, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий в этом направлении.

Он отметил, что речь идет, в частности, об "Энергоатоме", "Нафтогазе Украины", "Укргидроэнерго", "Операторе ГТС".

Видео дня

При этом глава государства сообщил, что в "Энергоатоме" за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому - полная перезагрузка правления.

Президент подчеркнул, что в "Укргидроэнерго" состоится срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

"Оператор газотранспортной системы Украины": доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании", - отмечает президент Украины.

Он добавил, что в "Нафтогазе Украины" ввиду того, что контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года.

Зеленский отметил, что в остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Президент Украины поручил чиновникам быть "в постоянной и содержательной коммуникации" с правоохранительными и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет", - добавил он.

Что известно о коррупционной схеме в "Энергоатоме"

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. Речь идет об операции "Мидас".

В коррупционной схеме были задействованы высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Среди организаторов этой схемы фигурируют, в частности, бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко написали заявления об отставке. Президент Украины Владимир Зеленский решил вывести их из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Вас также могут заинтересовать новости: