Ситуацяи в Желтом море привлекла внимание нефтетрейдеров по всему миру.

Флот танкеров с российской нефтью марки Urals собрался у восточного побережья Китая. Это произошло после того, как Индия сократила закупки в связи с западными санкциями.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным Kpler, в Желтом море простаивали по меньшей мере пять судов, перевозящих около 3,4 млн российских баррелей. Этот показатель в два раза превышает объем прошлой недели и является самым высоким за более чем пять лет.

Стоит отметить, что район скопления танкеров находится недалеко от провинции Шаньдун - центра независимых нефтеперерабатывающих компаний.

Накопление нефти марки Urals у берегов Китая - уникальная ситуация, которая привлекла внимание нефтетрейдеров по всему миру. Это связано с тем, что китайские НПЗ не являются типичными покупателями этой марки, предпочитая российскую нефть из восточных терминалов.

Однако в последние недели усиление контроля со стороны США за поставками нефти из России в Индию, а также санкции в отношении "Роснефть" и "Лукойл" побудили продавцов нефти марки Urals искать других покупателей в Восточной Азии. Ожидается, что в этом месяце импорт Индии составит 800 000 баррелей в день, что ниже пикового показателя этого года в 2 миллиона баррелей в день, зафиксированного в июне.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефть" тянут вниз цены на российскую нефть. Одним из последствий этого решения стало существенное увеличение скидок на московскую нефть, поскольку покупатели, опасаясь вторичных санкций, не спешили покупать "черное золото" из России.

16 декабря стало известно, что цены на российскую нефть рухнули до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Западные санкции заставляют российских нефтяников увеличивать скидки, а мировые цены на нефть падают.

