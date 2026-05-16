Гороскоп на 17 мая по картам Таро: Львам - взять паузу в делах, Овнам - выбор

Этот день будет интересным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 17 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Конец недели запомнится романтическими моментами и сюрпризами. Сейчас также удачное время для того, чтобы воплощать свои мечты в жизнь.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Двойка Жезлов". Для Овнов воскресенье станет днем выбора между привычным и тем, что давно вас интересует, но немного пугает. Утром может появиться идея изменить свои планы буквально в последнюю минуту, и именно это решение сделает день особенным. Вы можете неожиданно задуматься о поездке, новом проекте или человеке, с которым давно хотели возобновить контакт. В отношениях возникнет желание большей свободы и честности. А вот в финансах лучше не рисковать крупными суммами, даже если предложение будет на первый взгляд выгодным. Перед вами открывается больше возможностей, чем вы думаете.

Телец

Ваша карта – "Четверка Жезлов". Конец недели для вас будет эмоциональным. Возможна встреча с друзьями, семьей или людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя максимально комфортно. День прекрасно подходит для домашних посиделок, празднований или даже небольшой спонтанной вечеринки. В отношениях с любимым человеком появится больше легкости и ощущение, что рядом с вами "свой" человек. Вы можете получить хорошую новость, связанную с личными планами. В финансах день стабильный, но возможны расходы на подарки или сюрпризы для родных. Ближе к вечеру вы почувствуете приятную усталость от событий, произошедших в вашей жизни.

Близнецы

Ваша карта – "Восьмерка Кубков". Для Близнецов воскресенье станет днем внутреннего осознания. Вы можете вдруг понять, что какая-то ситуация, разговор или даже человек больше не вызывает тех эмоций, что раньше. Поэтому захочется кардинальных перемен. А еще день подходит для того, чтобы отпустить старые обиды, ненужные ожидания или попытки вернуть прошлое. В отношениях возможно ощущение дистанции, но оно скорее поможет вам разобраться в себе, чем вызовет волнение. Может возникнуть желание побыть в одиночестве, выключить телефон или избегать шумных компаний. Ближе к вечеру придет ощущение внутренней легкости, будто вы перестали держаться за что-то лишнее.

Рак

Ваша карта – "Рыцарь Кубков". Раков ждет день романтики и неожиданных новостей. Вы можете получить сообщение, комплимент или знак внимания, который надолго останется в памяти. Воскресенье также подходит для свиданий или творчества. В отношениях захочется больше нежности и честных слов, не боясь показаться уязвимыми. А вот одинокие представители этого знака могут познакомиться с человеком, который сразу вызовет симпатию. Помните, что иногда чувства приходят именно тогда, когда человек перестает их искать. Будьте искренними с собой.

Лев

Ваша карта – "Десятка Жезлов". На вас может обрушиться сразу несколько дел или чужих просьб, из-за которых будет сложно нормально отдохнуть. Вы привыкли брать на себя много ответственности, но сейчас наконец станет заметно, как сильно это вас переутомляет. В отношениях возможно раздражение из-за того, что партнер/партнерша не замечает ваших усилий. Не стоит провоцировать конфликт – лучше честно сказать, что вам нужна пауза, чтобы разобраться с делами. Ближе к вечеру вы поймете, что часть проблем давно пора перестать тянуть на себя. Стоит попробовать делегировать некоторые обязанности.

Дева

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Для Дев воскресенье будет связано с договоренностями и ощущением командной работы. Вы можете провести много времени в разговорах о планах, покупках или организации чего-то важного. День также хорошо подходит для встреч с людьми, с которыми вас объединяет общая цель или интересы. В отношениях станет заметно, насколько важно для вас чувствовать поддержку, а не только романтику. У вас появится ощущение, что вместе с правильными людьми даже сложные вещи становятся проще. Поэтому ваш успех можно ускорить, если действовать не в одиночку.

Весы

Ваша карта – "Шестерка Кубков". Это воскресенье будет наполнено воспоминаниями, случайными совпадениями и людьми из прошлого. Вы можете неожиданно получить сообщение от того, с кем давно не общались, или сами вдруг захотите вернуться к старой беседе. День принесет атмосферу ностальгии, но не грустной, а скорее теплой и мечтательной. Вы поймете, что некоторые люди остаются для вас важными даже спустя годы. В отношениях со второй половинкой захочется больше простоты и моментов без напряжения. В финансах день стабильный, но есть риск потратить деньги на вещи "для души". Поэтому лучше все тщательно обдумать.

Скорпион

Ваша карта – "Семерка Жезлов". В этот день Скорпионы будут защищать свои границы и принципы. Может возникнуть ситуация, когда вам придется отстаивать свое мнение или решение. День принесет много внутреннего напряжения, но в то же время покажет, насколько вы стали сильнее в последнее время. Вы почувствуете гордость за то, что не позволили собой манипулировать. В отношениях с любимым человеком важно сохранять гармонию. Если в последнее время вам удавалось мало времени проводить вместе – сейчас стоит изменить эту ситуацию. Пригласите на свидание или осуществите мечту второй половинки. Хорошее настроение вам гарантировано.

Стрелец

Ваша карта – "Туз Жезлов". Воскресенье будет очень энергичным и вдохновляющим. Вы можете вдруг загореться новой идеей или получить предложение, которое мгновенно вызовет азарт. День прекрасно подходит для новых знакомств или любой активности, где есть движение и живые эмоции. В отношениях может появиться сильное желание что-то изменить – и это нормально. Обсудите свои пожелания с партнером/партнершей, чтобы избежать недоразумений. Ближе к вечеру вы будете настолько переполнены энергией, что заснуть сразу будет сложно. Кстати, обратите внимание на знаки судьбы – они смогут подтолкнуть вас к новому старту.

Козерог

Ваша карта – "Девятка Жезлов". Вы можете почувствовать усталость от постоянной ответственности или людей, которые слишком много от вас ожидают. День заставит задуматься, не берете ли вы на себя больше, чем должны. В отношениях захочется большей надежности и честности, без игр и недомолвок – скажите об этом прямо. В финансах день требует осторожности и контроля над расходами. Есть также вероятность обмана со стороны людей, которым вы доверяете. Поэтому все тщательно проверяйте и не торопитесь, ведь ваши деньги могут не вернуться. Сейчас также неудачное время для рисков.

Водолей

Ваша карта – "Двойка Мечей". У Водолеев возникнут внутренние сомнения. Вы можете оказаться между двумя вариантами, которые на первый взгляд будут довольно интересными. Однако стоит выбрать только один, поэтому, если не уверены, можете попросить совета у своих друзей. В отношениях с любимым человеком может возникнуть недомолвленность из-за того, что кто-то боится сказать правду прямо. В финансах лучше воздержаться от крупных покупок – сейчас лучше экономить. Ближе к вечеру вам захочется отстраниться от всех и просто побыть в тишине, чтобы услышать собственные мысли.

Рыбы

Ваша карта – "Звезда". Это воскресенье принесет Рыбам ощущение внутреннего обновления – вам захочется сиять. После периода усталости вы вдруг начнете по-другому смотреть на свое будущее. День хорошо подходит для мечтаний, творчества, прогулок и разговоров с людьми, которые вас вдохновляют. В отношениях появится больше нежности и заботы. А еще вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться к своей цели. Сейчас удача на вашей стороне, поэтому главное – не слушать критику и уверенно идти вперед.

